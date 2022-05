Carro capota e colide em árvore no Pistão Sul

Durante o acidente, a motorista, de 23 anos, provavelmente sem cinto de segurança, foi lançada para fora do carro

Na madrugada deste domingo (22), um carro capotou e bateu em uma árvore no Pistão Sul, em frente ao Posto de Atendimento do Na Hora.

Durante o acidente, a motorista, de 23 anos, provavelmente sem cinto de segurança, foi lançada para fora do carro.

Ao ser atendida, a mulher estava muito agitada e se queixando de dores na cabeça. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Além da motorista, uma segunda jovem, também de 23 anos, estava no banco de trás do carro e precisou ser retirada de dentro do veículo.

Ela apresentava corte na cabeça e uma possível fratura na clavícula. Ela também foi encaminhada para o HRT.