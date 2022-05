Futebol solidário arrecada 60 toneladas de alimento

Com a ajuda de grupos católicos, espíritas e candomblecistas, mais de 60 toneladas de alimento foi arrecadado

O jogo de futebol solidário Driblando a Fome encheu o Estádio Joaquim Domingos Roriz, em Samambaia Sul, ontem (21). Cerca de sete mil pessoas foram assistir à partida.

Para entrar no estádio, era necessária a doação de 1kg de alimento não perecível. O jogo foi uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus e da Rede Record. Com a ajuda de grupos católicos, espíritas e candomblecistas, mais de 60 toneladas de alimento foi arrecadado.

De acordo com o pastor da Universal Luis Henrique Leonel, os donativos serão destinados a várias organizações não-governamentais. “São instituições ligadas a todas as religiões, porque Deus é um só”, ressaltou. “O Driblando a fome acontece em todo Brasil, e agora foi a vez de o Distrito Federal mostrar sua solidariedade”.

Além da partida de futebol, o evento teve apresentações de dança e da banda da Polícia Militar. A diarista Maria de Lurdes, 59 anos, era uma das mais animadas da arquibancada. “Vim ajudar aqueles que não tem o pão de cada dia na mesa”, contou. “Fiquei surpresa ao encontrar uma festa tão bonita “.

As informações são da Agência Brasília