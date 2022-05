Perseguição policial termina em acidente na EPIA Sul e duas pessoas feridas

Segundo o CBMDF, durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle do carro na alçada da EPGU com a EPIA, próximo à Churrascaria Potência do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle do carro na alçada da EPGU com a EPIA, próximo à Churrascaria Potência do Sul.

O veículo colidiu com a guia, cruzou a via marginal e voltou a colidir com a guia e o canteiro. Uma das rodas do carro se desprenderam e atingiu um segundo carro, no sentido Cruzeiro.

O homem que estava no carro descontrolado, um militar, foi atendido para o hospital, assim como o outro homem que estava com ele, que apresentava corte na cabeça e dor na clavícula.

Já no segundo carro, a motorista também foi atendida e encaminhada para o hospital. Não se sabe qual o estado de saúde dela.

