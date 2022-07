Dupla aplicava golpe do Falso Pix em Sobradinho

A dupla de estelionatários efetuou várias compras comprovando uma falsa realização de Pix no comércio local.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou nesta quarta-feira (20) a prisão em flagrante de dois homens por aplicarem o Golpe do Falso Pix em estabelecimentos comerciais de Sobradinho II.

De acordo com as investigações, a dupla teria realizado diversas compras no comércio local, incluindo uma loja de tortas e doces e uma agropecuária. O pagamento era feito sempre por meio da transação bancária conhecida como Pix. Os criminosos mostravam a tela do celular onde constava uma falsa realização do Pix que nunca era efetivada.

Desde o mês de maio foram vários os golpes aplicados pela dupla, de acordo com o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho. Em alguns casos os comerciantes foram enganados várias vezes pelos mesmos golpistas.

Os dois criminosos foram presos em flagrante no momento em que tentavam mais um golpe e irão responder por diversos crimes de estelionato.