Duas mulheres morrem após capotamento de carro na BR-304

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram sogra e nora

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente que aconteceu na BR-304 em Angicos, na região Central do Rio Grande do Norte, na tarde desta terça-feira (23).

Ainda de acordo com a corporação, o veículo modelo Astra seguia com cinco ocupantes e capotou na altura do quilômetro 181 da rodovia, por volta das 15h30. A causa do acidente ainda será investigada.

Uma das vítimas é uma mulher de 80 anos que era mãe do condutor do veículo. Ela ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente, antes de qualquer socorro médico.

A outra vítima era a cunhada do condutor, nora da idosa, e tinha 42 anos. Ela chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu, segundo a PRF.

As identidades das mulheres não foram informadas pela polícia.

Estrada que cruza o Rio Grande do Norte de Leste a Oeste ligando suas duas principais cidades – Natal e Mossoró – a BR-304 lidera o número de mortes entre as rodovias federais no estado, segundo levantamento feito pelo g1 RN com base nos dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De janeiro de 2020 a maio deste ano, o Rio Grande do Norte teve 241 mortes nas sete estradas federais que cortam o estado. Somente a BR-304 foi responsável por 67 óbitos – quase 28% do total.