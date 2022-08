Cade corrige: julgamento da venda da Refinaria Reman da Petrobras será no dia 30

O Cade publicou no DOU retificação da data da sessão extraordinária que irá julgar a venda da Refinaria Isaac Sabbá

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 24, retificação da data da sessão extraordinária que irá julgar a venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) da Petrobras para a Reman Participações, do Grupo Atem. Em vez de ocorrer nesta sexta-feira, 26, como informado na terça-feira, 23, pelo órgão, a sessão agora será realizada na terça-feira da próxima semana, dia 30.

Esta será a terceira tentativa de votação do caso pelo tribunal do órgão. Em maio, a Superintendência-Geral chegou a aprovar a operação. Porém, a conselheira Lenisa Prado reabriu a análise, levando o processo ao colegiado, que começou a examiná-lo no último dia 3.

Um pedido de vista da relatora, Lenisa Prado, no entanto, adiou o julgamento, que foi retomado em 17 de agosto. Nessa data, houve um outro pedido de vista, desta vez do conselheiro Gustavo Augusto, feito logo após a relatora votar pela aprovação da venda sem restrições.

A sessão do dia 30 terá início às 10 horas e será realizada por meio remoto, com transmissão em tempo real pelo site do Cade e pelo canal do órgão no Youtube.

Estadão Conteúdo