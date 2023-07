Dona de lanchonete cai em golpe do ‘troco via Pix’

O valor total da compra foi de R$ 47, mas o estelionatário solicitou troco para R$ 200

Uma lanchonete em Cubatão, no estado de São Paulo, foi vítima de um golpe conhecido como ‘troco via Pix’. A proprietária do estabelecimento, Silvia Maria, relatou que o crime ocorreu quando um criminoso entrou em contato pelo WhatsApp se passando por um falso delegado. O golpista fez um pedido de duas marmitas e forneceu o endereço de um distrito policial para a entrega.

Segundo o relato de Silvia Maria, o motoboy que trabalha na lanchonete encontrou três entregadores de outros comércios que também foram vítimas do mesmo golpe. O estelionatário se apresentou como ‘delegado Bruno’ e pediu duas ‘quentinhas’ de bife acebolado e um refrigerante.

A intenção do criminoso era que a lanchonete enviasse o troco via Pix antes mesmo de concretizar a entrega das marmitas. No entanto, a proprietária da lanchonete e sua equipe perceberam a fraude a tempo e não efetuaram a transferência de R$ 153 solicitada pelo golpista.

Silvia Maria lamentou o ocorrido e afirmou que se sentiram humilhados com a situação. Ela destacou o trabalho realizado para preparar a comida e o esforço do motoboy, que precisou se deslocar cerca de 17 quilômetros do bairro Vila Esperança até o Distrito Policial Sede da Cidade, no bairro Vila São Jorge, para realizar a entrega.

Nas conversas via WhatsApp, que foram compartilhadas pela lanchonete, é possível verificar que o criminoso utilizou a foto de um homem com uma camisa preta e um distintivo no peito, provavelmente na tentativa de se passar por um policial.

Após receber o aviso do motoboy de que não havia nenhum ‘delegado Bruno’ no local indicado, o golpista desapareceu do aplicativo, deixando claro que sua intenção era apenas aplicar o golpe.