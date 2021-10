Dois são presos após roubar carros com bebês dentro no ABC

Um sargento da 3ª Cia do 6º Batalhão da PM afirmou ao Agora que quatro homens são suspeitos de assaltar um ferro velho na rua Madeira

Dois homens foram presos, por volta das 8h40 desta sexta-feira (1º), suspeitos de assaltarem um ferro-velho, segundo a Polícia Militar, e em seguida roubar um carro para fugir. No interior do veículo havia dois bebês gêmeos, de um ano de idade. O crime ocorreu em São Caetano do Sul (ABC). Outros dois suspeitos de roubar o estabelecimento conseguiram fugir.

Um sargento da 3ª Cia do 6º Batalhão da PM afirmou ao Agora que quatro homens são suspeitos de assaltar um ferro velho na rua Madeira. Quando saíam do comércio depararam com uma viatura da corporação que fazia rondas pela região. “Foi dada voz de prisão para eles, que começaram a fugir a pé. Uma viatura da GCM [Guarda Civil Municipal] que passava local nos deu apoio”, relatou o PM.

Uma câmera de monitoramento, da própria corporação, acompanhou a fuga dos quatro. Segundo as imagens, eles correm entre carros, sendo acompanhados pelas viaturas da guarda e da polícia. Pedestres se assustam com a movimentação e também correm. Alguns metros adiante, de acordo com a PM, os quatro retiraram um casal dos bancos dianteiros de um Chevrolet Spin, com o qual o bando deu continuidade à fuga. No banco traseiro do veículo, estavam dois meninos de um ano de idade, filhos do casal.

A perseguição, acrescentou o sargento da PM, durou cerca de dez minutos, até que o motorista perdeu o controle do carro e bateu contra outro veículo, na Avenida Kennedy. Neste momento, disse o policial, os quatro desembarcaram e correram. Dois deles foram presos neste instante. As crianças não se feriram, pois estavam usando cintos de segurança em cadeirinhas adaptadas para elas. A mãe dos bebês, de acordo com a PM, precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde da região, pois ficou em estado de choque após o carro com os filhos ser levado pelos bandidos. Ela passa bem, da mesma forma que seu companheiro, disse o policial.

Os dois presos, cujas identidades não foram informadas, já contam com passagens criminais anteriores, também por roubo, segundo a polícia. Eles foram encaminhados à Delegacia Sede de São Caetano do Sul, onde o caso foi registrado e será investigado. A defesa da dupla não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

A Polícia Civil investiga se os dois presos teriam atuado em outros quatro roubos na região, tendo como foco ferros velhos. Os suspeitos já teriam sido reconhecidos por outras vítimas, informou a polícia. Um carro que seria usado na fuga, roubado e com placas adulteradas, foi encontrado perto do ferro-velho assaltado pelo bando. O veículo, ainda de acordo com a polícia, seria usado na fuga após o assalto ao estabelecimento. O dinheiro levado, cujos valores não foram informados, ainda era contabilizado pela polícia até a publicação deste texto.