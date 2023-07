Diretor de escola é preso suspeito de estuprar adolescente

A identidade do suspeito não foi divulgada, e sua captura ocorreu no Bairro Aldeota, em Fortaleza

Nesta terça-feira (4), um homem de 49 anos, diretor de uma instituição de ensino em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso sob suspeita de estuprar um adolescente de 15 anos dentro do estabelecimento.

Durante a operação, foram apreendidos dois notebooks e um celular, nos quais foram encontradas imagens de pornografia infantojuvenil.

Segundo informações da Polícia Civil, em abril deste ano, agentes da Delegacia Metropolitana de Caucaia tomaram conhecimento da denúncia contra o diretor. De acordo com a investigação, o crime teria ocorrido dentro das dependências da instituição de ensino, quando a vítima visitou a sala do suspeito para obter informações sobre um curso oferecido no local.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia. As autoridades continuam com as investigações, com o objetivo de identificar possíveis envolvimentos do diretor em outros crimes.