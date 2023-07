Governo nomeia coordenador do Fórum de Mudança do Clima

O objetivo do órgão é assessorar o chefe do Executivo no tema da emergência climática, por meio do diálogo com a comunidade científica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, designaram Sergio Luis de Carvalho Xavier para exercer o encargo de coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Sergio Xavier entra na vaga que era ocupada por Marco Antônio Fujihara, dispensado nesta quarta-feira (5) e que estava na função desde março do ano passado. A mudança está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta. O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima é um organismo oficial de aconselhamento científico do presidente da República, criado por lei. Leia também Governo tenta barrar decreto do saneamento

Estadão Conteúdo