Criminoso faz malabarismo para furtar fios de telefonia

Depois de sete minutos pendurado nos fios o homem desce. A dupla fugiu logo após o crime

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no Centro de Vila Velha flagraram o momento que um suspeito fez um verdadeiro malabarismo para furtar fios de telefonia de um poste, na madrugada desta quinta-feira (22).

Primeiro, o homem chega à rua Amarildes Bernardes acompanhado de outro suspeito. Os dois param perto de um poste e observam os fios.

Em seguida, o criminoso sobe se apoiando nas mãos do outro suspeito e, com o auxílio de uma vassoura, se pendura nos fios.

Logo depois, ainda pendurado, ele percorre os fios e usa uma faca para cortar os cabos. Em um dos momentos, ele chega a ficar totalmente de cabeça para baixo.

O comerciante Júnior Jodima contou ao g1 que os furtos de fios de telefonia na região têm sido frequentes.

Um outro furto aconteceu há menos de um mês, na madrugada do dia 4 de setembro, e também foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, um suspeito usa um carrinho para alcançar os fios.

“Isso infelizmente é muito comum. Na redondeza está tendo direto. Só nessa rua lateral foram quatro vezes em menos de um mês. No furto anterior ele [o suspeito] parou subiu em cima da calçada , subiu no carrinho e cortou o fio”, disse o comerciante.

A Polícia Militar informou que não foi acionada após as ocorrências.

“Além do policiamento ostensivo, a PM conta com a contribuição da comunidade para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de crime. Vale lembrar que o patrulhamento é dinâmico e não é possível cobrir todo território ao mesmo tempo”, disse a PM.

A Polícia Civil informou que “está atenta aos crimes contra o patrimônio e, por isso, realiza constantes operações para identificar e prender os receptadores de fios furtados”.

Disse ainda que em julho deste ano 13 pessoas foram conduzidas para as delegacias e as equipes apreenderam mais de duas toneladas de produtos como fios de cobre, fios de alumínio e fios elétricos diversos na Grande Vitória durante a Operação Vastum.

“Esta Operação foi possível após os registros realizados nas delegacias e pelas denúncias oriundas do disque-denúncia 181. Por isso, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”, informou a PM.