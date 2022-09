Auxílio Gás ajuda mais de 5,6 milhões de famílias

Apesar do reajuste do preço do butijão que começa a valer nesta sexta (23), o Governo Federal segue auxiliando as famílias com o Auxílio Gás

A partir de hoje (23), o preço médio da venda do gás de cozinha passará de R$ 4,0265/kg para R$ 2,7842/kg. O anúncio foi feito pela Petrobras, e significa que o butijão de 13kg será vendido, em média, por R$ 49,19. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal.

Mesmo com a diminuição do preço, o Governo Federal, buscando ajudar as famílias de baixa renda, criou o programa Auxílio Gás: “Para minimizar os reflexos do ‘fique em casa que a economia a gente vê depois’, como disse o canal oficial de Bolsonaro no Telegram.

O benefício é pago por família, com o valor da média de um botijão de gás de 13kg a cada dois meses. Podem participar do programa as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo.

No último pagamento, o investimento do Ministério da Cidadania foi de R$ 624 milhões, beneficiando as mais de 5,6 milhões de famílias que recebem o Auxílio Gás.