Criminoso é preso após sequestrar ônibus e ameaçar motorista em SP

Um indivíduo de 55 anos foi detido em flagrante após tomar um ônibus como refém e ameaçar o motorista com uma faca em São Vicente, cidade litorânea de São Paulo. O criminoso tentou fugir, mas foi alcançado pelo motorista, que o conteve até a chegada da polícia, acionada por testemunhas do incidente.

O incidente ocorreu no Centro da cidade, durante a última terça-feira (16). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado na Delegacia de Polícia Sede de São Vicente.

Segundo o relato presente no boletim de ocorrência, o suspeito invadiu o ônibus e anunciou o sequestro, colocando a faca no pescoço do motorista. Ele forçou o condutor a permanecer no veículo e a manter a porta fechada. No entanto, não foram divulgadas informações sobre os passageiros presentes.

Posteriormente, conforme consta no BO, o motorista conseguiu se libertar durante uma luta com o suspeito.