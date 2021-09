Crianças de 4, 6 e 7 anos são estupradas por adolescente

“A informação era de que as crianças estavam sozinhas com o menor infrator na residência e que, supostamente, estariam sendo abusadas.”

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por estuprar sua própria irmã e primos. Três crianças de 4, 6 e 7 anos em Unaí, Minas Gerais. O mandado de internação pelo ato análogo ao crime de estupro de vulnerável foi cumprido nesta quarta-feira, 1.

A informação do parentesco das vítimas com o abusador veio da delegada Liliam Rodrigues de Oliveira, chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A irmã tem sete anos, e os dois primos tem quatro e seis. “A informação era de que as crianças estavam sozinhas com o menor infrator na residência e que, supostamente, estariam sendo abusadas.”, disse.

A delegada o Conselho Tutelar da denúncia. As crianças estavam sob responsabilidade de uma tia, que não foi encontrada no local. O adolescente negou as acusações. “Em entrevistas com as crianças, as conselheiras constataram que elas estavam em situação de risco e sofriam abuso por parte do menor. Foi verificado ainda que uma das crianças tinha lesões compatíveis com abuso”, informou a delegada, ao G1. Uma das crianças informou ainda que o adolescente usava drogas.

As crianças foram passaram por exames que confirmaram os abusos. Elas não prestaram depoimento, devido a idade, o depoimento será prestado somente diante a Justiça, com o apoio de psicólogos.

“Além de ser considerado crime hediondo, o estupro não é aceito pela sociedade. Nós estamos agindo firmemente para reprimir e também para prevenir que situações como essa”, finalizou.