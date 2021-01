Criança morre vítima de infarto enquanto brincava

PUBLICIDADE

Uma criança, de 11 anos, veio a óbito em decorrência de um infarto enquanto brincava com primos no sítio do avô materno, nessa segunda-feira (11). O avô do menino Carlitus Machado contou ao Portal G1 que o neto tinha sobrepeso, mas era uma criança ativa e não tinha problemas de saúde.

O caso ocorreu em Luís Correia, litoral do Piauí, no sítio do avô materno que fica um pouco distante do centro da cidade. Quando passou mal, a criança estava apenas com outras crianças, que demoraram a acionar um adulto.

“A médica que atendeu ele disse que o socorro demorou, que se tivéssemos levado ele antes ao hospital, poderiam ter reanimado ele, mas quando chegou ao hospital já não foi mais possível”, disse o avô, que é secretário de administração da cidade.