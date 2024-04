Criança é mordida e fica ferida após agressão em uma escola em SP

Uma mãe relata que seu filho, de 7 anos, foi mordido no peito por um colega e passou a ser vítima de agressões semanais por parte de outros alunos dentro de uma escola municipal em Santos, cidade litorânea de São Paulo.

As alegadas mordida e agressões ocorreram na Unidade Municipal de Ensino Doutor Fernando Costa e no Projeto Pró-Viver, uma extensão da escola, ambos situados no bairro São Jorge.

A Secretaria de Educação de Santos afirmou que os relatos de bullying contra o aluno estão sendo acompanhados pela direção da escola, que está prestando apoio à criança e aos seus responsáveis.