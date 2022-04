Criança de 8 anos é baleada durante briga de trânsito em Mossoró

Nesta quarta-feira, 13, uma criança de 8 anos foi baleada no braço durante uma briga de trânsito que aconteceu em Mossoró, no Oeste potiguar

Nesta quarta-feira, 13, uma criança de 8 anos foi baleada no braço durante uma briga de trânsito que aconteceu em Mossoró, no Oeste potiguar. O pai teria relatado que se desentendeu com um motociclista no cruzamento da Avenida Diocesana e a Rua João Marcelino.

A informação foi confirmada pela escola privada onde a menina estuda. O caso aconteceu no início da tarde, quando o pai a levava para a aula.

Durante a briga, o motociclista sacou uma arma e atirou contra o carro dele três vezes. Uma das balas teria atravessado o banco e atingido a criança de raspão no braço.

Ao perceber que a filha estava ferida, o homem socorreu a menina e a levou ao Hospital Regional Tarcísio Maia. A menina já foi liberada para ir para casa.

Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, mas ao saber do caso pelas redes sociais enviou viaturas ao hospital.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.