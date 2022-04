Ministério da Justiça leiloa 125 veículos apreendidos no Rio

Lance mais alto até o momento é de R$ 84 mil por um caminhão

O Ministério da Justiça e Segurança Pública espera arrecadar mais de R$ 1 milhão com o leilão de 125 veículos apreendidos pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Os lances poderão ser feitos no site do leiloeiro.

Os lances mínimos mais baixos são de duas motocicletas de 2008, uma Dafra/Speed 150 e outra Yamaha/125 K, ambas em estado de sucata. É possível oferecer R$ 80 por cada uma.

O leilão já começou, e o lance mais alto oferecido até o momento é de R$ 84 mil por um caminhão Mercedes Benz/L 1620, ano 2010/2011

O valor arrecadado será destinado a ações policiais de combate ao crime. Desde 2019, já foram realizados mais de 415 leilões com 10 mil bens apreendidos em todo o país, num total de R$ 600 milhões.

Com informações da Agência Brasil