Corpo de jovem jogador espanhol é encontrado entre os vagões de um trem

O corpo de Álvaro Prieto, de apenas 18 anos, foi encontrado entre os vagões de um trem em Sevilha. Prieto atuava pelo Córdoba, time da Andaluzia, localizado ao sul do país ibérico, na Terceira Divisão do Campeonato Espanhol.

O jogador desapareceu na quinta-feira (12), após perder um trem na cidade vizinha. A autópsia preliminar revelou que Prieto sofreu uma descarga elétrica fatal no mesmo dia do seu desaparecimento. O corpo apresentava marcas consistentes com eletrocussão, além de queimaduras nas mãos e falta de pelo.

As câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo à estação flagraram Prieto no teto do trem. Ele teria se agarrado no sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea de ferrovias, sofrido eletrocussão e caído entre os vagões, resultando em sua trágica morte.