Compre 1 leve 2: mulher encontra ovo dentro de outro ovo em GO

O ovo tinha o dobro do tamanho de um ovo comum

A dona de casa Cleonicia Evaristo, de 63 anos, moradora de Inhumas (GO), comprou uma galinha na feira. O que surpreendeu a dona de casa é que a galinha demorou para botar ovo.

Após uma espera ansiosa, a galinha finalmente botou um ovo na semana passada. No entanto, quando Cleonicia quebrou o ovo no último domingo (29), uma surpresa a esperava: dentro do ovo, encontrava-se outro ovo.

O ovo, que tinha mais que o dobro do tamanho de um ovo comum, foi transformado em uma omelete.