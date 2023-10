Avião da FAB faz pouso de emergência em rio de Roraima

De acordo com a Força Aérea, os cinco militares estão bem e foram levados a um posto de saúde local

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) teve de fazer um pouso forçado em um rio de Roraima, no fim da tarde desta segunda-feira (30). Cinco militares que estavam na aeronave foram socorridos pelo Exército.

Segundo a FAB em publicação na rede X (antigo Twitter), por volta das 17h30 uma aeronave C-98 Caravan, da Base Aérea de Boa Vista, teve de fazer o pouso de emergência em um rio, logo após a decolagem da Comunidade de Palimiú, em terra Yanomami, distante cerca de 260 quilômetros da capital Boa Vista (RR).

Os motivos para o pouso de emergência ainda não foram informados pela Aeronáutica.

De acordo com a Força Aérea, os cinco militares estão bem e foram levados a um posto de saúde local.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico coordena as operações de resgate.

“Um helicóptero H-60 Black Hawk, da FAB, foi acionado e está em deslocamento para a região de Palimiú”, diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), de Brasília, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

Esse foi o segundo problema envolvendo aviões na região Norte do país em um dia. No domingo (29), a queda de uma aeronave de pequeno porte matou 12 pessoas, em Rio Branco, no Acre.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Manaus, vai apurar as causas da queda do avião.

Na última quinta-feira (26), uma tempestade e fortes ventos destruíram hangares da AFA (Academia da Força Aérea) e ao menos 11 aviões acabaram atingidos pelas estruturas de ferro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a FAB, o temporal atingiu uma linha de hangares que abrigavam as aeronaves T-27 Tucano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o vento, a estrutura se rompeu por causa da força do vento, causando estragos substanciais em três aeronaves e danos leves em outras oito.