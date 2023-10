Exército busca últimas quatro metralhadoras furtadas em Barueri

As armas foram furtadas do Arsenal de Guerra em setembro, e 17 metralhadoras foram encontradas neste mês no Rio de Janeiro e em São Paulo

A manhã desta terça-feira (31) começou com uma operação conjunta entre o Exército e a Polícia Militar para buscar as últimas quatro metralhadoras que ainda não foram recuperadas das 21 furtadas de um quartel em Barueri, em São Paulo. A ação de hoje ocorre em Guarulhos. As armas foram furtadas do Arsenal de Guerra em setembro, e 17 metralhadoras foram encontradas neste mês no Rio de Janeiro e em São Paulo. Restam quatro armas antiaéreas de calibre .50. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em residências suspeitas que podem estar guardando o armamento.