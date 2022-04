Colisão de veículos seguida de capotamento, resulta em uma vítima transportada ao hospital, na L4 Sul

Nessa quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu uma ocorrência de um acidente entre dois carros de passeios na Via L4 Sul

Na noite dessa quinta-feira, 28, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu uma ocorrência de um acidente entre dois carros de passeios na Via L4 Sul altura do Posto Shell, sentido saída Sul.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontrara o veículo VW/Gol de cor vermelha, que após a colisão, capotou no canteiro lateral e um GM Cruze, de cor branca, parado na pista.

O senhor M.F, 21 anos, que estava conduzindo o carro que acabou capotado, foi atendido no local e transportado ao Hospital de Base do Distrito Federal, apresentando escoriações pelo corpo, porém estava consciente, orientado e estável.

O senhor F.S.V de 33 anos, motorista do GM Cruze, não se feriu. Ele relatou que foi surpreendido com a aproximação rápida de outros veículos que estavam em velocidade maior que a dele. Quando o mesmo tentou desviar acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o outro veículo que acabou capotando.

Reprodução: Corpo de Bombeiros do DF

Durante o atendimento do acidente uma das vias foi interditada para facilitar o socorro. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para a investigação do acidente.