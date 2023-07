Cigana de 14 anos é morta com tiro no queixo na Bahia

Segundo o jornal A Tarde, Hyara Flor Santos Alves, que participa de uma comunidade cigana, chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu

Na noite da última quinta-feira, 6, uma adolescente de 14 anos foi morta com um tiro no queixo, na cidade de Guaratinga, a mais de 700 km de Salvador.

Segundo o jornal A Tarde, Hyara Flor Santos Alves, que participa de uma comunidade cigana, chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu.

A Polícia Civil cogita o caso como feminicídio. Hyara havia se casado com o marido há cerca de dois meses. O suspeito teria fugido do local do crime junto com o pai e mais um cigano.

Recompensa

Segundo o jornal baiano, o pai de Hyara Flor passou a oferecer R$ 300 mil por informações sobre o suspeito que assassinou a filha.