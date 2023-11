Céu é flagrado rosa durante noite em Canadá

Uma estufa de maconha estava por trás da luz rosa que iluminou o céu noturno

Moradores da região de Vancouver, no Canadá, foram surpreendidos na madrugada de segunda-feira (6), ao testemunhar um espetáculo de luzes rosas no céu.

No Twitter, uma usuária escreveu: “São 2 da manhã. Quem pode me explicar esse lindo céu rosa?”. A postagem rapidamente ganhou atenção, recebendo mais de 60 comentários de outros moradores que também observaram o céu da mesma maneira. Algumas pessoas especularam sobre a possibilidade de ser uma aurora boreal, enquanto outras brincaram com a ideia de ser uma nave alienígena.

A polícia da cidade de Delta, localizada na região, interveio para resolver o mistério. Em resposta ao post no Twitter, eles revelaram a verdade por trás do fenômeno intrigante: uma estufa de maconha estava por trás da luz rosa que iluminou o céu noturno. A explicação surpreendeu muitos, mas dissipou a confusão que havia se espalhado entre os moradores.

É importante notar que o Canadá legalizou o uso recreativo da cannabis em 2018, tornando-se a primeira grande economia mundial a adotar uma legislação desse tipo.