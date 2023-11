Governo faz acordo com oposição e veto a marco temporal deve ser votado nesta semana

MATHEUS TEIXEIRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo fez um acordo com a oposição e a votação dos vetos do presidente Lula (PT) ao projeto que estabelece um marco temporal para demarcação de terras indígenas deve ser votado na próxima quinta-feira (9).

A negociação do Executivo nesse sentido visa criar o ambiente político para a aprovação da Reforma Tributária no Senado nesta semana.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que a inclusão em pauta do marco temporal irá ajudar a aprovar as mudanças no sistema tributário porque a bancada ruralista fez um pedido nesse sentido.

“Temos elementos suficientes para fazer convencimento às pessoas [da Reforma Tributária], que vão desde pedido de colocação na sessão de quinta-feira do Congresso de determinados vetos que interessam a determinados setores, sem o compromisso do governo de trabalhar para derrubar veto do presidente, mas a oposição trabalha. Eles só querem que coloque para votar”, disse.

Ele afirmou que defendeu essa posição porque “o marco temporal em algum momento vai ter que entrar”.

A aprovação do tema pelo Congresso ocorreu após o STF (Supremo Tribunal Federal) derrubar a tese que estabelece que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos originários já na época da promulgação da Constituição, em 1988.

Lula vetou a matéria aprovada pelo Legislativo e, agora, os parlamentares podem derrubar a decisão presidencial.

A expectativa é que o tema seja votado na sessão do Congresso marcada para quinta-feira e que a Reforma Tributária seja votada tanto pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) quanto pelo plenário do Senado antes disso.

“Nós vamos aprovar a reforma”, afirmou Wagner. Em relação ao marco temporal, ele afirmou que o governo trabalhará para manter os vetos presidenciais.

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), porém, está confiante na derrubada da decisão de Lula.

Entre os principais vetos está o polêmico artigo que previa que atuais ocupantes dos territórios teriam direito a indenização por benfeitorias (como construções de edificações e fazendas, por exemplo) caso a área passasse a ser uma terra indígena. Também foi barrada a liberação do cultivo de transgênicos nessas áreas.