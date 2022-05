Casal vende brigadeiros no litoral de SP para realizar o sonho de subir ao altar

Com o casório marcado para 24/09 um casal vende caixas de brigadeiros no litoral de São Paulo, para conseguir pagar o evento

Com o casório marcado para 24 de setembro de 2022, um casal vende caixas de brigadeiros pela orla de Praia Grande, no litoral de São Paulo, para conseguir pagar o evento. Mesmo com certa proximidade da data, eles possuem fé que conseguirão o dinheiro necessário.

Até o momento, o casal arrecadou R$ 850 e precisa conseguir R$ 18 mil. O valor, segundo a noiva, Maria Givanilda Rodrigues de Souza, de 39 anos, é o necessário para a cerimônia.

Maria Givanilda conta que ela e o noivo, Paulo Ricardo de Souza, de 37 anos, tiveram a ideia de última hora para tentar aumentar os ganhos diante da proximidade da cerimônia. O casal vende brigadeiros pelas praias do Canto do Forte, Guilhermina e Boqueirão e estão pensando em expandir para os semáforos.

O dinheiro, no entanto, não é guardado apenas para a cerimônia de casamento, mas também para se manter na cidade. O casal se conheceu em Ilha Solteira, município onde Maria Givanilda morava. Eles se mudaram para Praia Grande há quatro meses.

Maria Givanilda afirma que, por dia, consegue ter um lucro de R$ 40 a R$ 70 com o comércio dos doces. A caixinha custa R$ 10. Os sabores mais pedidos pelo público são: brigadeiro, bicho de pé, paçoca e prestígio.

Há um ano, os dois resolveram se casar, mas, como estão desempregados, cogitaram a possibilidade de remarcar a cerimônia. Ter sucesso na venda de brigadeiros é a aposta de ambos para que o casamento saia do papel.