Casa de menino humilhado por vender trufas é arrombada

Nessa quarta-feira (5), a casa do menino de 11 anos que foi humilhado por vender trufas em uma pizzaria de Teresina, foi arrombada. A família de Luiz Neto percebeu o furto de diversos produtos que tinham sido doados para a família. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial na Zona Norte de Teresina.

Ao G1, Netanias Moreira, pai de Luiz, disse que foi buscá-lo no colégio e, em seguida, foi visitar o pai, que está internado. “Quando voltamos para casa, eu tentei abrir o portão, mas a chave não entrou e, em seguida, ele se abriu sozinho. A nossa residência tinha sinais de arrombamento e logo senti falta de vários pertences”, disse.

“O vídeo game foi comprado com o dinheiro que meu filho juntou, o celular foi um presente que ele ganhou de uma pessoa que se aproximou da gente depois do que aconteceu no restaurante e o restante foi de doações. As roupas e os sapatos foram doados por lojas”, explicou.