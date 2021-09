Carro cai dentro de cratera de 5 metros na Paraíba

Segundo o G1,o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou as duas pessoas já haviam sido retiradas da cratera

Na tarde desta sexta-feira (03), uma enorme cratera de aproximadamente cinco metros se abriu na Avenida Pedro II, em João Pessoa (PB), e um carro caiu dentro. No veículo tinham duas pessoas que não tiveram ferimentos graves.

Em vídeos, é possível ver pessoas que passavam no local tentando resgatar as vítimas. Segundo o G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou as duas pessoas já haviam sido retiradas da cratera. A equipe isolou o local.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, o acidente ocorreu por um rompimento em uma galeria pluvial e o concerto deverá durar cerca de dez dias.