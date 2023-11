Cão se aposenta após 10 anos de serviço policial

Durante seus 10 anos de serviço dedicado à polícia, o cão contribuiu significativamente em operações que resultaram na apreensão de mais de 110 quilos de drogas e na prisão de 234 pessoas

Um cão policial, conhecido como Apollo, recebeu calorosos cumprimentos e homenagens ao se aposentar da Polícia Militar em Blumenau, no Vale do Itajaí. O fiel companheiro de quatro patas prestou serviço por uma década no 10º Batalhão da PM.

A cerimônia de aposentadoria aconteceu na quinta-feira (23) e foi anunciada por meio do rádio enquanto Apollo estava acomodado dentro de uma viatura. Os colegas de farda responderam à notícia com elogios, reconhecendo o valioso trabalho do cão ao longo de sua carreira na Polícia Militar.

Segundo informações da PM, Apollo desempenhava suas funções no canil de Blumenau e ingressou no batalhão com apenas 45 dias de vida, no ano de 2013.