Cantor suspeito de estuprar enteada por 10 anos é preso

Informações da polícia afirmam que, ao ser preso, Rodolfo admitiu o crime e disse que agiu sob o efeito de drogas.

O cantor Rodolfo, ex-integrante da dupla alagoana Hugo e Rodolfo, foi preso por estupro nesta sexta-feira, 17. O sertanejo é acusado de estuprar por 10 anos sua enteada, que atualmente tem 14 anos. A prisão vem de um mandato judicial e aconteceu na casa do suspeito, em Maceió. As informações são do G1.

Informações da polícia afirmam que, ao ser preso, Rodolfo admitiu o crime e disse que agiu sob o efeito de drogas.

Alan Barbosa, chefe de operações da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o adolescente (DCCCA) informou que o crime foi denunciado pela mãe da adolescente, depois da filha denunciar os 10 anos de abuso que sofreu.

“Segundo o que a mãe dela relatou para a polícia, ela não sabia que os abusos aconteciam, só descobriu agora, porque a adolescente não aguentava mais a situação e contou para ela”, disse Barbosa.

Os abusos aconteciam dentro da casa da família, onde moravam o cantor, a mulher, a enteada e um filho do casal. A vítima alegou que era ameaçada de morte, para que não denunciasse os estupros. “As ameaças serviam para que ninguém contasse o que acontecia”, completou Barbosa.

A dupla formada por Rodolfo é conhecida em Alagoas e atuava a 12 anos em bares e estabelecimentos da região, o fim da parceria foi anunciado em 2020, através das redes sociais dos artistas.

Nas redes sociais do cantor internautas registraram surpresa e indignação. “E pensar que eu era sua fã! Olha só o que você fazia com uma criança indefesa… Que a mãe e a adolescente sejam amparadas e que os direitos humanos cumpram o seu papel. Lamentável”, escreveu uma mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depoimentos foram prestados pela vítima e sua mãe, o inquérito foi concluído e a prisão preventiva do cantor decretada. Rodolfo foi encaminhado ao Instituto Médico Leal (IML) e ficará preso a Casa de Custódia da Central de Flagrantes I, onde aguardará o andamento do processo.