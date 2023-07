Cantor é assassinado antes de seu próprio show

A Polícia Civil acredita que o suspeito estava em um Corsa Classic, desceu do veículo e efetuou os tiros contra o cantor e fugiu

Na madrugada de domingo (16), o cantor Ronaldo Fonseca Quadro, mais conhecido como Maranhão dos Teclados, foi assassinado a tiros em um bar, antes de sua apresentação, em Manaus.

A Polícia Civil acredita que o suspeito estava em um Corsa Classic, desceu do veículo e efetuou os tiros contra o cantor e fugiu.

O “Astro do Arrocha” tinha uma apresentação no bar na noite do crime. O artista também trabalhava como operador de máquinas em uma construtora.

A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstancias do assassinato.