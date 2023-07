Cresce o número de estupros registrados em 2022

Apesar de os números já serem escandalosos, há a preocupação de que os dados não traduzam a total gravidade do problema

O ano de 2022 foi o mais violento para as mulheres brasileiras, tendo registrado o maior número de vítimas de estupro da história. Durante todo o ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foram 74.930 vítimas, o que representa um crescimento de 8,2% em comparação com os números de 2021 (68.885).

Os números se tornam ainda mais assustadores quando mostram que mais da metade, 61,43%, das vítimas tem no máximo 13 anos de idade. Essa informação veio a partir dos boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável de todo o país.

A maioria dos casos de estupro ocorre mesmo dentro de casa (68,3%) e durante o dia, e tem como principais alvos as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, a maior parte das vítimas são do gênero feminino (88,7%) e negras (56,8%).

Apesar de os números já serem escandalosos, há a preocupação de que os dados não traduzam a total gravidade do problema, de acordo com Juliana Brandão, pesquisadora-sênior do FBSP. “A gente lida com um crime que é muito subnotificado”, disse ela.

Outro dado levantado pela pesquisa foi o do aumento do número de mortes em comparação com anos anteriores. Em 2022, foram registrados 1.437 feminicídios, um aumento de 6,1% em relação a 2021. A maioria das vítimas são negras (61,1%), com idade entre 18 e 44 anos. Sete a cada 10 mulheres foram mortas dentro de casa. Também houve aumento de 2,9% das agressões por violência doméstica e de 7,2% das ameaças.