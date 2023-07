Aviões da FAB sobrevoam Brasília em comemoração ao aniversário de Santos Dumont

Ao término das celebrações, a Esquadrilha da Fumaça deixará uma mensagem nos céus de Brasília: “Santos Dumont 150 anos”

A Força Aérea Brasileira comemora hoje, 20 de julho de 2023, 150 anos da data de nascimento de Alberto Santos Dumont, pai da aviação e patrono da Aeronáutica brasileira. E para celebrar, foi realizado o evento “A vida, a Obra e os Valores de Santos Dumont em 06 Atos”, na Base Aérea de Brasília.

A solenidade contou com uma inédita encenação teatral que retratou a história do precursor da aviação. Além disso, houve a entrega da Medalha Mérito Santos Dumont para civis e militares com qualidades, valores ou destacados serviços prestados à Aeronáutica.

Pelos céus da capital, houve também o sovrevoo de aeronaves da FAB, o que gerou curiosidade por parte da população. Ao término das celebrações, a Esquadrilha da Fumaça deixará uma mensagem nos céus de Brasília: “Santos Dumont 150 anos”.

O evento foi acompanhado pelo presidente Lula e contou com transmissão da Agência Brasil.