Candidato a deputado federal é detido em flagrante suspeito de fazer boca de urna

Segundo a Polícia Federal, ele estava em uma seção no bairro Carianos, em Florianópolis, nesta tarde, quando foi preso

​O candidato a deputado federal Maikon Costa (PL) foi detido em flagrante na tarde deste domingo (2) suspeito de fazer boca de urna.

Costa foi levado para a Superintendência Regional da PF, na Capital, para os procedimentos de praxe.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que Costa estava posicionado na única entrada do local e “por vezes manipulou, material de campanha e de forma dissimulada trocava ou aliciava pessoas a colocarem material”.

De acordo com o Tenente-coronel Dhiogo Cidral, comandante do 4º Batalhão da PMSC, o candidato já havia sido orientado, durante a manhã, no mesmo local, por policiais por estar em frente à seção manuseando material de campanha.

Ainda, de acordo com a PM, o crime foi demonstrado através de vídeo ao juiz eleitoral que entendeu que a prática seria perniciosa. Ele assinou um termo circunstanciado referente ao fato.

Vereador na Capital, o candidato já havia sido detido por desobediência e resistência, segundo a Polícia Militar (PM), em Florianópolis, em 12 de setembro.