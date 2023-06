Caminhão é encontrado em ferro velho com uma tonelada de maconha

Os policiais vistoriaram o veículo e encontraram uma carga de estofados e uma tonelada de maconha

Uma tonelada de maconha foram apreendidas por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) na noite de segunda-feira (5), no Oeste do Paraná.

Ao realizar o patrulhamento pela cidade, as equipes encontraram um caminhão suspeito estacionado em um ferro velho.

A carga e o veículo foram levados para Delegacia de Polícia Civil de Medianeira. Não houve pessoas detidas.