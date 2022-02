Caminhão com 65 bois cai em rio em Goiânia

Até a manhã desta segunda-feira, 21, a parte do caminhão de boiadeiro que estava com os 65 animais continuava desaparecida

Na manhã do último sábado, 19, parte de um caminhão que transportava 65 cabeças de gado caiu no Rio Meia Ponte, na beira da rodovia BR-153, em Goiânia. O volume do curso d’água está alto devido as chuvas do Goiás.

O condutor do veículo disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ia sentido Anápolis para Goiânia, quando, ao passar pela ponte, a carga pendeu para o lado do rio. No momento do acidente, o trânsito estava lento.

Ainda segundo o motorista, a carreta apresentava um defeito mecânico e o segundo compartimento da carreta caiu dentro do rio. Até a manhã desta segunda-feira, 21, a parte do caminhão de boiadeiro que estava com os 65 animais continuava desaparecida.

Tanto o volume quanto o nível do Rio Meia Ponte estão acima do normal devido as chuvas constantes que atingem toda a região nos últimos dias.

O proprietário do gado disse à PRF que a carga tinha seguro.