Caixa de supermercado é presa após passar R$ 4 mil em compras e cobrar R$ 380 para pagar dívida com cliente

Um homem que estava junto com a mulher que fazia as compras fugiu do local após abordagem do segurança

Uma operadora de caixa de um supermercado, e uma cliente foram presas em flagrante por suspeito de furto ao estabelecimento, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nessa sexta-feira (7). De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária passou R$ 380,00 em compras, no entanto, o grande volume de mercadorias chamou a atenção do fiscal de caixa. Após abordagem e conferência da nota fiscal, ficou constado que o valor real seria de R$ 4.290,19. Leia também IPC-S sobe 0,70% na 1ª quadrissemana de abril ante alta de 0,74% no fim de março

Apoio à privatização é maior em São Paulo que no Brasil

Sete décadas de tensão entre China e Taiwan Segundo a Polícia Militar, a operadora de caixa confessou o crime e afirmou que tinha uma dívida com o marido da cliente e, por isso, deixou de registrar boa parte da compra, com o objetivo de pagar a dívida pessoal com produtos do mercado onde trabalhava. Câmeras de segurança do supermercado registraram a ação e foram entregues à polícia para investigação. As duas mulheres foram encaminhadas à delegacia.