Cachorro é resgatado após cair em fossa de 12 metros de profundidade e ficar soterrado, em Anápolis

Na ultima segunda-feira, 11, um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair dentro de uma fossa de 12 metros de profundidade, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, a 55 km de Goiânia.

O socorro foi acionado por trabalhadores de uma empresa próxima ao local, que ouviram o choro e os latidos do animal.

Aos bombeiros chegarem no local apenas a cabeça do animal se encontrava visível. No salvamento, foram retirados mais de dois baldes de 20 litros de terra e foi necessário perfurar a tampa da fossa para retirá-la com uma corda.

De acordo com o tenente-coronel Altieri Oliveira, responsável pelo caso, um trator passou pela área jogando terra me cima da tampa da fossa, sobrecarregando. Quando o cachorro passou pelo local, a tampa não aguento e acabou caindo junto ao cachorro, ficando por cima dele.

“Só a cabeça dele estava para fora. Durante o período do socorro, o cachorro latia e, de repente, se desligava de cansaço, enquanto continuávamos trabalhando. Lá estava difícil respirar”, explicou.

Apesar de não ser possível precisar quanto tempo o animal ficou preso no local, a estimativa é que o cachorro tenha ficado sob os escombros por pelo menos um dia, devido ao estado em que o cão estava.