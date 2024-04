Buscas por líderes do Comando Vermelho causa cenário de guerra no RJ

Nesta sexta-feira (26), os complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, tornaram-se palco de intensos confrontos. Moradores escutaram troca de tiros, além de carros em chamas pelas ruas.

Uma operação conjunta envolvendo as polícias Militar e Civil do estado tem como objetivo localizar líderes do Comando Vermelho (CV) de outras regiões do país que possam estar escondidos na capital fluminense.

A ação mobilizou cerca de 350 policiais, incluindo membros dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope) e de Choque. Além disso, a força-tarefa está equipada com veículos blindados e helicópteros para auxiliar nas atividades de combate.