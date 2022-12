Britânico pesca bagre de 200 kg na Tailândia

O homem estava na Tailândia passeando quando pescou o peixe gigante. Depois da foto, ele foi devolvido para a água

Durante uma viagem de turismo na Tailândia, Dean McEwan, um engenheiro britânico de 36 anos, pescou um peixe bagre de quase 200 quilos.

O animal é um peixe-gato gigante da espécie Pangasianodon gigas, também conhecida como bagre-gigante. Ele é típico do Rio Mekong, localizado no Sudeste Asiático, e está em perigo de aextinção.

Devido ao peso, foi necessário ‘lutar’ contra o animal por mais de hora para pescá-lo. Então, McEwan tirou a foto ostentando a conquista elogo devolveu o animal para a água. “Foi realmente um teste de resistência”, disse o engenheiro à agência de notícias BNPS.

De acordo com o Guinness Book, os bagres-gigantes do Rio Mekong são os maiores peixes de água doce do mundo. O recorde, até o momento, é o de um peixe de 293 quilos, pescado na Tailândia em 2005.