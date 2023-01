Bombeiros removem oito anéis presos em dedos de mulher

Um dos dedos da mulher estava necrosado

Uma mulher de 43 anos ficou com oito anéis presos nos dedos da mão direita, em Fortaleza, e precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para removê-los. Um dos dedos, inclusive, estava necrosado. O caso aconteceu em um hospital no Centro da capital, nesta terça-feira (10).

Os bombeiros informaram que o dedo anelar da vítima estava infeccionado, com muito inchaço e cortes, inclusive com pequenas partes necrosadas. A mulher usava os acessórios há bastante tempo, mas precisou de atendimento médico devido ao dedo necrosado. Com isto, ela procurou a unidade hospitalar, que acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

“Ao chegar na sala de pequenas cirurgias nos deparamos com a senhora de 43 anos, com dois anéis no dedo mínimo, quatro anéis no dedo anelar e dois anéis no dedo médio, todos da mão direita e presos aos respectivos dedos”, disse o comandante do socorro, subtenente Barroso.

“Foi necessário o médico aplicar anestesia no local para que o procedimento de retirada dos oito anéis fosse possível, uma vez que um dos anéis estava totalmente encoberto pela pele inchada”, complementou o subtenente.

Os bombeiros explicaram que foram utilizados equipamentos de proteção individual (EPI), tipo óculos, máscara e luvas, e soro fisiológico para o resfriamento do corte. A retirada de todos os anéis ocorreu em cerca de trinta minutos.