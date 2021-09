Bombeiro faz rapel para pedir cabo da PM em casamento; veja vídeo

O que aparentemente era um treinamento de rotina na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará virou, então, um momento marcante

Um pedido de casamento inusitado foi feito em Fortaleza. O primeiro-tenente do Copo de Bombeiros Militar, José Guilherme Veras Neto, 32, resolveu pedir a mão de sua amada, a cabo da Polícia Militar, Priscylla dos Santos Fontenelle, 33, descendo de rapel. O que aparentemente era um treinamento de rotina na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará virou, então, um momento marcante na vida dos dois.

O tente desceu de rapel em uma auto escada mecânica a 12 metros de altura e pediu a mão de Priscylla. Enquanto ele descia, um banner com a frase “Priscylla, você quer casar comigo?”, foi erguida por colegas dos dois. A moça foi ao encontro do namoro e, quando chegou ao chão, ele se ajoelhou com as alianças e fez a proposta. A resposta, felizmente, foi um sorridente “sim!”. O momento foi filmado e acompanhado por aplausos dos amigos de corporação do casal.

O tenente e a cabo são instrutores da Aesp juntos e namoram há 11 meses. Ele conta que já queria pedir a cabo em casamento e combinou com os colegas a realização do momento. “Os horários das nossas instruções coincidem às segundas e quartas, sempre quando a gente está saindo, ela está chegando. Então encomendei um banner com o pedido, ensaiei no quartel como seria e no dia marcado, no final do treinamento, um colega foi cúmplice, levou ela até o local e quando dei o sinal estenderam a faixa e eu fiz o pedido. Graças a Deus deu tudo certo”, contou.

Já Priscylla conta que foi uma surpresa incrível, e que não desconfiava dos planos do agora noivo. “Eu não desconfiava de nada, pois o meu noivo é mais reservado e eu jamais imaginaria que ele teria uma atitude assim. O pátio estava lotado de alunos que desfrutavam do intervalo e eu fiquei com uma confusão de sentimentos: envergonhada, encantada, nervosa e extremamente feliz”, disse.

Agora os noivos passam pela fase de escolher os detalhes do casamento, que deve acontecer em breve.