Boa noite cinderela: mulher é presa após aplicar golpe em SP

PUBLICIDADE

Uma mulher de 32 anos foi presa, nesta quarta-feira (03), suspeita de aplicar o golpe “boa noite cinderela”. De acordo com a 1ª Delegacia Seccional do Centro (SP), quatro pessoas foram ouvidas na unidade policial para esclarecimentos dos fatos.

Segundo as investigações, a mulher seduzia os homens em casas noturnas, dopava as vítimas e subtraia seus pertences. Na operação, a polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária de 5 dias. A suspeita é acusada de roubar cerca de R$ 47 mil de uma das vítimas.

As vítimas eram dopadas com quetamina, um tipo de anestésico, colocado nas bebidas pela mulher. As vítimas acordavam em algum hotel, sem roupas e com pertences de valor e dinheiro em espécie roubados.

A mulher foi presa em Campo Belo, zona sul de São Paulo. Ela negou todas as acusações.