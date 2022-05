Bebê quebra a clavícula após cair em brinquedo de escola em Rio Verde

Uma bebê de 1 ano e 5 meses quebrou a clavícula após cair enquanto brincava em um pula-pula de uma escola em Rio Verde, no sudoeste de Goiás

Na última segunda-feira, 2, um caso de uma bebê de 1 ano e 5 meses que quebrou a clavícula após cair enquanto brincava em um pula-pula de uma escola em Rio Verde, no sudoeste de Goiás foi registrado na Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal. O acidente aconteceu no dia 27 de abril.

Câmeras de segurança mostram quando a pequena Maria Júlia cai. Em seguida, uma funcionária a levanta e entra em uma sala com ela.

Segundo o pai, o empresário Juan Guimarães, a menina chegou em casa chorando e a escola não contou o que aconteceu. O homem denuncia que houve omissão de socorro por parte da escola.

“A professora dela entregou e informou que não tinha acontecido absolutamente nada e a gente perguntou para a diretora, a diretora falou que não tinha acontecido nada, mas que iria averiguar as câmeras”, falou o pai.

O laudo médico emitido em um hospital da cidade apontou que a menina quebrou 1/3 médio da clavícula e teve desalinhamento dos ossos.

O advogado da escola, Gustavo Santana, disse que o brinquedo foi interditado, será desmontado e que não houve omissão por parte da escola, mas pelas funcionárias. De acordo com o profissional, uma delas foi demitida e a outra pediu demissão.

“Com a apuração interna, o colégio conseguiu chegar em uma conclusão, a princípio não houve omissão da direção do colégio, houve uma omissão por parte dos tutores”, explicou o advogado.

O pai da menina espera que a filha se recupere e que a polícia apure a responsabilidade da escola. A mãe, a administradora Evelyn Carvalho, fala que faltou atenção das funcionárias.

“De modo algum a rede deveria estar aberta. Teve falta de atenção com as crianças, elas deviam estar olhando o tempo todo as crianças, é um brinquedo tão perigoso para a idade deles e são todos bebês”, finalizou.