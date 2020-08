Apresentadora de TV é espancada por homem dentro de um trem

PUBLICIDADE

Conhecida por ser apresentadora de TV na Ucrânia Anastácia Lugova, de 28 anos, compartilhou um fato do seu rosto após uma agressão que sofreu de um homem em um trem. A postagem chocou os internautas devido a quantidade de hematomas na face de Lugova.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o caso aconteceu na sexta-feira (31/07). A apresentadora viajava de Mariupol para Kiev com seu filho de 6 anos de idade. Ela conseguiu escapar do agressor. Ele foi preso. “Acordei com ele me segurando pelo pescoço e me socando no rosto. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém ouviu”, disse a jornalista ao Daily Mail.

Lugova ainda contou que o homem usava apenas uma cueca. “Ele então me disse: ‘seja uma boa menina ou será pior”.

De acordo com a apresentadora, ela só escapou porque conseguiu correr até o condutor, que a escondeu.

