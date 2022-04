Após ‘casar’ com menina de 13 anos, jovem de 18 é preso em MG

No Triângulo Mineiro, a PM prendeu um jovem de 18 anos, depois de assumir ter se casado com uma menina de 13 anos

Na noite desta segunda-feira, 4, em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos, depois de ele assumir ter se casado com uma menina de 13 anos. A adolescente contou que mantém um relacionamento com o suspeito desde quando tinha 11 anos. No Brasil, por lei, relacionamento com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável.

De acordo com o registro da PM, a mãe da garota afirmou que ela está casada com o homem desde os 12 anos. Ela disse que, mesmo sabendo ser uma ação criminosa, aceitou a situação, pois era a vontade da filha. As informações são do Estado de Minas.

O suspeito foi preso depois da polícia receber uma denúncia anônima. Ele também foi flagrado por uma equipe policial acariciando a menina na rua. O casal se afastou quando percebeu a presença dos agentes.

O homem teria informado que era casado com a adolescente e que eles viviam juntos há dois meses, com autorização da mãe da menina. Ele disse que sabia que se tratava de um crime.

Para a PM, a garota confirmou que o casal estava junto desde que ela tinha 11 anos. Ela assumiu o relacionamento aos 12, quando começou a morar com o suspeito, depois da autorização da mãe.

Ela agora recebe apoio de duas conselheiras tutelares, que assumiram a responsabilidade pela menor.

A Polícia Civil divulgou uma nota informando que “o homem, de 18 anos, foi encaminhado, na noite desta segunda-feira (4/4), à Delegacia de Plantão em Uberaba. Durante a ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o procedimento e a vítima, de 13 anos. Os envolvidos prestaram declarações e um procedimento investigativo foi instaurado para apurar o possível crime de estupro de vulnerável”.