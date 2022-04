Páscoa animada: Sr. Coelho convida a criançada para encontros no Taguatinga Shopping

Entre os dias 8 e 17 de abril, clientes contam com uma promoção especial e nas compras acima de R$300 ganham um ovo de Páscoa Cacau Show

A Páscoa está chegando e com ela o Sr. Coelho para mais uma aventura no Taguatinga Shopping. O coelhinho mais querido de Brasília retoma ao centro de compras para seu tradicional encontro com a criançada.

Nos finais de semana dos dias 9,10, 16 e 17 de abril, num ambiente de puro encanto com decoração lúdica, o personagem e sua dupla fiel de companheiros receberão o público para um lanche cheio de histórias e diversão. Serão três sessões por dia nos horários de 10h, 16h e 19h aos sábados, e no domingo, nos horários de 14h, 16h e 18h.

O evento é gratuito e os responsáveis interessados em levar seus pequenos podem efetuar o cadastro no Balcão de Informações (1º Piso) ou pelo site www.taguatingashopping.com.br e agendar um horário. Cada CPF poderá cadastrar até três crianças. A capacidade é de 25 pessoas por encontro. Para mais informações, consulte o regulamento.

“A criançada poderá viver a magia da Páscoa numa experiência encantadora e interativa com o nosso convidado especial! Esperamos reforçar a importância da família, da solidariedade e o verdadeiro significado da Páscoa por meio de muitas histórias”, conta a Gerente de Marketing, Maíra Garcia. Segundo ela, o shopping também celebra a data com uma promoção Compre e Ganhe especial.

Foto/Reprodução

“Com o objetivo de presentearmos nossos clientes apostamos numa promoção fora do calendário tradicional. Além de se divertirem com o Sr. Coelho, as famílias podem aproveitar o passeio e ainda levar para a casa um delicioso ovo de Páscoa”, completa.

Promoção

Para animar ainda mais a celebração da data, entre os dias 08 e 17 de abril, o shopping oferece a promoção Compre e Ganhe. Nas compras acima de R$ 300, clientes podem trocar suas notas no aplicativo Wynk e ganhar um voucher, em formato de QR Code, para levar para casa um delicioso ovo de Páscoa Cacau Show Trufa de 200g.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A retirada do brinde é realizada no lounge de trocas, localizado no 3º piso, e a participação é limitada a um brinde por CPF. O período da promoção é válido enquanto durarem os estoques.

Serviço

Páscoa – Taguatinga Shopping

Encontro com o Sr. Coelho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: 09, 10, 16 e 17 de abril de 2022

Local: 1° piso, em frente a Mega Cacau Show

Horários:

09/04 (sábado): 10h às 11h / 16h às 17h / 19h às 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10/04 (domingo): 14h às 15h / 16h às 17h / 18h às 19h

16/04 (sábado): 10h às 11h / 16h às 17h / 19h às 20h

17/04 (domingo): 14h às 15h / 16h às 17h / 18h às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: 02 a 12 anos de idade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capacidade de cada sessão: 25 crianças

Agendamento: Balcão de Informações, 1° piso, ou pelo site

Compre e Ganhe

Quando: 08 a 17 de abril de 2022 ou enquanto durarem os estoques.

Dinâmica da promoção: nas compras acima de R$ 300, clientes trocam notas pelo aplicativo Wynk e ganham um voucher para trocar por um ovo Cacau Show Trufa de 200g. Participação limitada a um brinde por CPF.