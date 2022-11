Alunos de universidade particular causam tumulto e confusão por causa das eleições

Professores e funcionários da área administrativa tiveram de separar estudantes, diante de gritos de provocação, que chegaram a descambar para a agressão física

Acadêmicos de uma universidade particular em Campo Grande promoveram tumulto e discussões na primeira manhã pós-eleições nesta segunda-feira (31).

“A UCDB foi surpreendida na manhã de hoje (31) com manifestações de grupos de acadêmicos. Com objetivo de conter os ânimos, professores, gestores e colaboradores acompanharam a movimentação e organizaram a separação dos grupos com imparcialidade”, informou a instituição de ensino sobre o ocorrido.

Foi então que começaram as provocações, com gritos e empurrões. Parte dos alunos vestia verde e amarelo e empunhava bandeira do Brasil.

Além de reprovar a atitude dos estudantes, a UCDB informou que os fatos serão investigados, para aplicação do que está previsto no regimento geral da instituição. Não foi detalhado qual a punição possível.

“A UCDB preza pela democracia, mas repudia qualquer atitude que vá contra a integridade física e moral das pessoas, portanto, não compactua e lamenta o ocorrido”, encerra o texto enviado à imprensa.

