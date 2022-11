Voos de Guarulhos são cancelados devido às manifestações

O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior do Brasil, e confirmou que há dificuldade em acessar os terminais devido às menifestações

Os bloqueios nas rodovias segue causando transtornos por todo o Brasil. Na noite de segunda-feira (31), devido ao fechamento da rodovia Hélio Smidt, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, teve voos cancelados. A previsão é que 25 trechos não decolem e pousem até esta manhã desta terça (1).

Dentre os voos, 12 estavam previstos para ontem à noite e 13 para esta terça. A concessionária do Aeroporto de Guarulhos pediu que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

Pelo Twitter, a Ecopistas, que administra as rodovias da região, informou que a menifestação ocorre foram do seu trecho de concessão, no km 2,5 da rodovia Hélio Smidt – que dá acesso ao Aeroporto -, com bloqueio total, mas que montou um desvio para que a população pudesse acessar a rodovia. O perfil da concessionária segue informando os motoristas das condições de trânsito.

Bom dia, pessoal! Manifestação segue fora do trecho de concessão da Ecopistas, no km 2,5 da rodovia Hélio Smidt (que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos), com bloqueio parcial, com o tráfego fluindo por apenas uma faixa. Por isso, o tráfego é lento na Hélio Smidt. — Ecopistas (@ecopistas) November 1, 2022

O voo 0845 da United, que saiu de Chicago, nos Estados Unidos, rumo à Guarulhos, foi cancelado quando já estava no ar. Ele estaria chegando em São Paulo às 07:15 desta terça-feira. O maior Aeroporto Internacional do Brasil confirmou que há dificuldade em acessar os terminais devido às menifestações.